Cuiabá x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da 10ª rodada do Brasileirão acontece nesta terça-feira (7); veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira(7), na Arena Pantanal, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando é?

JOGO Cuiabá x Corinthians DATA Terça-feira, 7 de junho de 2022 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Márcia Caetano (RO)

Quarto árbitro: Rafael dos Santos (MT)

VAR: Rafael Traci (SC)

Informações da partida

O Cuiabá chega pressionado para o duelo desta terça-feira. Isso porque o time não vence há seis partidas no campeonato.

O Dourado está na 18ª posição, com 8 pontos marcados, e deve ser comandado pela primeira vez pelo português António Oliveira.

Já o Corinthians está empolgado após reassumir a liderança do Brasileirão.

Mais artigos abaixo

O último treino antes da viagem! 💪🏼👏🏼



📸 Rodrigo Coca / Ag. Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/0jH7Jn9vP1 — Corinthians (@Corinthians) June 6, 2022

O Timão soma 18 pontos e quer mais um triunfo para manter a ponta..

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Rivas (Camilo), Pepê e Valdivia; Felipe Marques, André Luís (Everton ou Rodriguinho) e Jenison.

Corinthians: Cássio, Lucas Piton, Robson, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, Mantuan, Giuliano, Adson e Róger Guedes.

Desfalques

Cuiabá

sem desfalques confirmados.

Corinthians

Fagner, Willian e Jô: departamento médico.

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 4 de junho de 2022 Cuiabá 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x RB Bragantino Brasileirão 11 de junho de 2022 19h (de Brasília) Flamengo x Cuiabá Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 1 Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022 Corinthians 1 x 1 América-MG Brasileirão 29 de maio de 2022

Próximas partidas