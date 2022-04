Cuiabá x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Cuiabá e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (30), na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Atlético-GO DATA Sábado, 30 de abril de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Miguel Cataneo Ribeiro - SP

Quarto árbitro: Rafael Odilio Ramos - MT

VAR: Emerson de Almeida Ferreira - MG

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (30), na Arena Pantanal.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de preservar os jogadores na derrota para o River Plate-URU por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, o Cuiabá volta as atenções para o Brasileirão de olho na recuperação. Atualmente, a equipe soma seis pontos, com duas vitórias e uma derrota.

Já o Atlético-GO, que também foi derrotado no meio da semana para o Antofagasta por 2 a 1, na Sul-Americana, busca a primeira vitória na competição nacional. Até o momento, soma dois pontos, com dois empates (para Flamengo e Botafogo) e uma derrota (para o RB Bragantino).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 24 de abril de 2022 Cuiabá 1 x 2 River Plate-URU Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Racing Copa Sul-Americana 3 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Santos x Cuiabá Brasileirão 8 de maio de 2022 18h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 1 x 1 Botafogo Brasileirão 24 de abril de 2022 Antofagasta 2 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 27 de abril de 2022

Próximas partidas