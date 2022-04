Cuiabá x Atlético-GO: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

O Cuiabá recebe o Atlético-GO neste sábado (30), a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, uma semana após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1.

Vindo de derrota para o River Plate-URU por 2 a 1, pela Copa Sul-Americana, o Cuiabá volta as atenções para o Brasileirão de olho na recuperação. Atualmente, soma seis pontos, com duas vitórias e uma derrota. Até o momento, soma dois pontos, com dois empates (para Flamengo e Botafogo) e uma derrota (para o RB Bragantino).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Pantanal, o Cuiabá entrará em campo com força máxima após poupar os seus principais jogadores no duelo contra o River Plate-URU. Apenas Camilo, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo, é desfalque certo.

Já o Atlético-GO, assim como o rival, também terá os titulares em campo após poupar contra o Antofagasta.

Luiz Fernando, recuperado de lesão muscular, vira opção para o técnico Umberto Louzer no banco de reservas.

Possível escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Marcão, Pepê e Valdivia; Everton, Felipe Marques e André.

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon (Airton), Wellington Rato e Léo Pereira.

DESFALQUES

CUIABÁ:

Camilo: lesionado

ATLÉTICO-GO:

Edson: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Cuiabá e Atlético-GO será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (30).