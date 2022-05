Cuiabá x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá x Athletico-PR duelam na noite deste domingo (29), na Arena Pantanal, às 18h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Athletico-PR DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Arena Pantanal, Cuiabá - MT HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Farinha e Luiz Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Jean Ferreira (MT)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo, na Arena Pantanal.

MAIS INFORMAÇÕES

Na 16ª posição do Brasileirão, com 8 pontos, o Cuiabá é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e quer o triunfo em casa para se manter distante do Z-4.

O Dourado vem de derrota para o Melgar, no meio da semana, pela Copa Sul-Americana.

Já o Athletico-PR está em 12º lugar, com 9 pontos marcados.

O Furacão, por outro lado, bateu o Caracas pela Libertadores e conquistou a vaga às oitavas de final da competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 3 x 1 Cuiabá Copa Sul-Americana 26 de maio de 2022 Cuiabá 1 x 1 Internacional Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO América-MG x Cuiabá Brasileirão 29 de maio de 2022 18h (de Brasília) Cuiabá x Corinthians Brasileirão 4 de junho de 2022 16h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 5 x 1 Caracas Copa Libertadores 26 de maio de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Avaí Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas