Cuiabá x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Dourado segue na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já campeão brasileiro, o Palmeiras entra em campo apenas para cumprir tabela, enquanto o Cuiabá luta contra o rebaixamento. O confronto está marcado para a noite deste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, Tocantins, Goiás e Paraná), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Apesar do discurso de foco na reta final do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira será forçado a mexer na equipe do Palmeiras, uma vez que não terá Gustavo Scarpa e Zé Rafael, suspensos.

"A mensagem do Abel é para que todos estejam amanhã focados e preparados para o jogo e que ainda não acabou o Brasileiro. Ele só acaba depois do Inter. Então, temos de ir lá no domingo, fazer uma bela partida e sair de lá vitoriosos", afirmou Danilo.

Do outro lado, o Cuiabá, com 37 pontos, luta para se afastar do risco do rebaixamento. Para o confronto, o técnico António Oliveira volta a ter à disposição Kelvin Osorio, recuperado de uma lesão na coxa.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma duas vitórias, contra apenas uma do Cuiabá. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Verdão venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: Walter; Joaquim, Marllom, Alan Empereur, igor Cariús, Marcão, Rafael Gava, Pepê, André Luis, Deyverson e Jonathan Cafú.

Escalação do provável PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Gabriel Menino (Atuesta) e Bruno Tabata; Rony, Dudu e Endrick.

Desfalques

Cuiabá

Uendel, que rompeu o ligamento do joelho direito, é o único desfalque confirmado.

Palmeiras

Gustavo Scarpa e Zé Rafael, não viajam com a delegação.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 na vitória do Verdão, $ 3,40 no empate e $ 3,70 caso o Dourado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,30 para quem acredita que haverá mais de que 1.5 gols no jogo, e $ 3,20 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 6,50 se for o Cuiabá, e $ 3,30 se for o Palmeiras.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 18h30 (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal – Cuiabá, MT

• Arbitragem: BRAULIIO DA SILVA (árbitro), HENRIQUE NEU RIBEIRO e FERNANDA NÂNDREA (assistentes), RODRIGO DA FONSECA (quarto árbitro) e RAFAEL TRACI (AVAR)