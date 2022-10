Cuiabá x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Com time alternativo antes da final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro entra em campo neste sábado (8); veja como acompanhar na TV e na internet

Depois de empatar sem gols com o Internacional, o Flamengo visita o Cuiabá neste sábado (8), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Antes de encarar o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão, mas o técnico Dorival Júnior optará por uma equipe alternativa, já com foco total na decisão.

O goleiro Santos é o único titular que viajou com o elenco. Até mesmo o treinador ficou no Rio de Janeiro. Assim, a equipe será comandada por Lucas Silvestre, auxiliar e filho do comandante.

Do outro lado, o Cuiabá, vindo de duas derrotas consecutivas, soma 30 pontos e aparece na 17ª posição.

Camilo e Igor Cariús, lesionados, estão fora. Assim, João Lucas pode novamente ser improvisado na lateral-esquerda, enquanto Marcão pode entrar no lugar no volante.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Daniel Guedes, Alan Empereur, Joaquim Henrique e João Lucas; Marcão, Denilson e Pepê; Valdivia, André Luís e Deyverson.

Escalação do provável FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Diego), Victor Hugo e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

Desfalques

Cuiabá

Camilo e Igor Cariús, lesionados, estão fora.

Flamengo

Erick Pulgar, com lesão no tornozelo esquerdo, está fora, assim como Thiago Maia e Gabigol, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,40 no empate e $ 3,95 caso o Cuiabá vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,18 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,66 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se apenas um time irá balançar as redes, pagando-se $ 3,10 se for o Flamengo, e $ 6,60 se for o Juventude.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal – Cuiabá, MT

• Arbitragem: RAPHAEL CLAUS (árbitro), DANILO RICARDO e LEILA NAIARA (assistentes), LEONARDO WILLERS (quarto árbitro) e DAIANE CAROLINE MUNIZ (AVAR)