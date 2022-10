Final da Copa do Brasil 2022: times, datas, horários, onde assistir, premiação e mais

Flamengo e Corinthians decidirão o título e quem terminará o ano como Tetra da competição; jogo de volta será no Maracanã

A Copa do Brasil de 2022 tem sua final definida: Corinthians e Flamengo se enfrentam em jogos de ida e volta para decidir quem será o grande campeão do torneio. Tanto a equipe paulista quanto o clube carioca podem se tornar o mais novo tetracampeão da competição, para empatar com o Palmeiras no número de títulos da competição nacional.

O sorteio de mandos de campo, realizado pela CBF, definiu que o Flamengo irá decidir o segundo jogo da final em casa, no Maracanã, enquanto o primeiro dos duelos será na Neo Química Arena, casa do Corinthians. Veja quando são as partidas, horários, premiação e tudo sobre a Copa do Brasil de 2022.

Quando e que horas serão os jogos da final da Copa do Brasil 2022?

Flamengo

A decisão da Copa do Brasil está marcada para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro, com o jogo de ida na Neo Química Arena e volta no Maracanã. Os dois embates estão marcados para 21h45, no horário de Brasília.

Onde assistir à final da Copa do Brasil?

Corinthians, Copa do Brasil, Yuri Alberto, 18/08/2022

A transmissão da decisão da competição terá transmissão da TV Globo, na rede aberta, e o SporTV, na televisão por assinatura. O Amazon Prime Video, responsável por transmitir vários jogos ao longo da competição, não fica excluído da finalíssima, com a narração de Thiago Leifert. O aplicativo pertencente à Rede Globo, Premiere, é outra opção de streaming para acompanhar a decisão.

Quanto é a premiação do campeão da Copa do Brasil?

Getty Images

Desde a terceira fase, a premiação em dinheiro da Copa do Brasil passa a ser referente ao desempenho dos times. Ou seja, até qual fase cada um chegou: para a terceira fase, por exemplo, foi pago R$ 1,9 milhão aos classificados.

Os times que avançaram às oitavas de final receberam R$ 3 milhões em dinheiro cada. Já quem se classificou para as quartas embolsou mais R$ 3,9 milhões.

Os semifinalistas, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Fluminense, receberam cerca de R$ 8 milhões. O campeão da competição receberá R$ 60 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 25 milhões.

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?

Getty Images

Com os títulos consecutivos em 2017 e 2018, o Cruzeiro ainda é o clube com mais títulos da Copa do Brasil na história, com seis conquistas – uma a mais que o Grêmio (5), segundo maior vencedor. Com três títulos cada, Flamengo e Corinthians tentam igualar as quatro conquistas do Palmeiras, 3º colocado no geral.