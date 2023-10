Cuiabá x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cuiabá e Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado (7), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Pantanal, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Na 11ª posição, o Cuiabá vem de vitória no jogo passado e quer mais um triunfo para se manter distante da zona de rebaixamento. Com 32 pontos, o Dourado terá desfalques por suspensão para o duelo.

Do outro lado, o Cruzeiro empatou clássico mineiro e caiu para o 15º lugar, com 30 pontos. A Raposa acendeu o sinal de alerta já que tem apenas três pontos a mais que as equipes que estão na zona de rebaixamento e, por isso, quer voltar a vencer para passar mais uma rodada fora do Z-4.

As equipes já se enfrentaram três vezes, comduas vitórias do Cuiabá, além de um empate.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Victor Matheus e Uendel; Raniele, Fernando Sobral e Ronald; Wellington Silva, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Silva, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Nikão. Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

Cuiabá

Alan Empereur e Lucas Mineiro estão suspensos.

Cruzeiro

Matheus Jussa, Bruno Rodrigues e Fernando Henrique cumprem suspensão.

Quando é?