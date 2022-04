Cuiabá x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão 2022

O Cuiabá recebe o Fluminense neste sábado (16), na Arena Pantanal, a partir das 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, pela internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cuiabá x Fluminense DATA Sábado, 16 de abril de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, pela internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Pantanal. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Cuiabá faz seu primeiro jogo em casa no Brasileirão 2022, mas já vem embalado de uma vitória na primeira rodada, contra o Fortaleza. No meio de semana, porém, perdeu na Sul-Americana, por 2 a 0, para o Racing, na Argentina.

Já o Fluminense precisa dar uma volta por cima, e uma vitória contra o Cuiabá pode ser o ideal para a equipe de Abel Braga. Depois do empate na primeira rodada do Brasileiro, o time levou um 3 a 0 na Sul-Americana

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Racing 2 x 0 Cuiabá Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022 Fortaleza 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético GO x Cuiabá Copa do Brasil 21 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Juventude x Cuiabá Brasileirão 24 de abril de 2022 18h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Júnior Barranquilla 3 x 0 Fluminense Copa Sul-Americana 13 de abril de 2022 Fluminense 0 x 0 Santos Brasileirão 9 de abril de 2022

Próximas partidas