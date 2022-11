Cuiabá x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Dourado entra em campo neste domingo (13) precisando de um empate para se manter na Série A; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando para escapar do rebaixamento, o Cuiabá recebe o Coritiba neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar com 38 pontos, o Cuiabá entra em campo neste domingo precisando ao menos empatar para garantir a sua permanência na Série A. Uendel e Marllon estão lesionados e desfalcam o Dourado.

Do outro lado, o Coritiba está na 15ª posição, com 42 pontos, e entra em campo para cumprir tabela nesta última rodada. Chancellor e Bruno Gomes, suspensos, são as baixas no Coxa.

Em 3 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba venceu duas vezes, além de um empate. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Coxa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável CUIABÁ: Walter; Igor Carius, Alan Empereur,Joaquim Henrique, João Lucas; Denilson e Pepê, Kelvin Osório, André Luis, Jonathan Cafu e Deyverson.

Escalação do provável CORITIBA: Gabriel; Natanael, Guillermo, Luciano Castan, Rafael Santos; Jesús trindade, Fabrício Daniel, Regis; Bernardo, Alef Manga, Matheus.

Desfalques

Cuiabá

Uendel e Marllon estão lesionados.

Coritiba

Chancellor e Bruno Gomes estão suspensos.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Cuiabá é favorito contra o Coritiba nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 na vitória do Dourado, $ 3,30 no empate e $ 3,50 caso o Coxa vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambos os times irão balançar as redes, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e 1,70 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: domingo, 13 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Arena Pantanal, Cuiabá - MT

• Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (árbitro), Alex Ang Ribeiro e Daniel Ziolli (assistentes), Luiz de Moura Pinheiro (quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso (AVAR)