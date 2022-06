CSA x Grêmio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (23), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

CSA e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (23), no Rei Pelé, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Buscando se manter no G-4 e reduzir a diferença para o líder Cruzeiro (10 pontos), o Grêmio volta a campo depois de quatro empates e duas vitórias nos últimos seis jogos.

Para o confrono, o técnico Roger Machado terá alguns desfalques para o duelo. Thiago Santos, com um desconforto no joelho direito, e Villasanti e Rodrigues, com sintomas gripais, são desfalques certos. Assim, Lucas Silva é o mais cotado para assumir a posição ao lado de Bitello.

Por outro lado, Rodrigo Ferreira volta a ficar à disposição e briga com Varela por posição na ala.

Já o CSA, com 14 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória (vem de três empates e uma derrota) para se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Alberto Valentim segue sem contar com o zagueiro Werley vem sofrendo neste mês com fortes dores de cabeça, e Didira, suspenso.

Prováveis escalações

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington, Lucão e Diego Renan; Geovane, Giva, Lourenço e Gabriel; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Possível escalação do GRÊMIO: Gabriel Grando; Natã, Geromel e Bruno Alves; Rodrigo Ferreira (Varela), Lucas Silva, Bitello e Nicolas (Diogo Barbosa); Janderson, Biel e Diego Souza.

Desfalques da partida

Grêmio:

Thiago Santos: desconforto muscular.

Villasanti e Rodrigues: sintomas gripais.

CSA:

Didira: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Werley: fortes dores de cabeça.

Quando é?

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Éder Alexandre - SC

Quarto árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima - AL

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC

JOGO CSA x Grêmio DATA Quinta-feira, 23 de junho de 2022 LOCAL Rei Pelé - Maceió, AL HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM

Últimos resultados e próximos jogos

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Série B 14 de junho de 2022 Grêmio 2 x 0 Sampaio Corrêa Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Londrina Série B 28 de junho de 2022 19h (de Brasília) Bahia x Grêmio Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Chapecoense Série B 8 de junho de 2022 Tombense 2 x 1 CSA Série B 12 de junho de 2022

Próximas partidas