Crystal Palace x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

O Manchester City visita o Crystal Palace na tarde deste sábado (11), às 14h30 (de Brasília), no Selhurst Park Stadium, em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Antes de encarar o RB Leipzig pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o Manchester City busca emplacar a quarta vitória consecutiva no Campeonato Inglês. No momento, aparece na vice-liderança, com 58 pontos, cinco a menos que o líder Arsenal.

Do outro lado, o Crystal Palace, com 27 pontos, mira a primeira vitória em 2023. Nos últimos nove jogos, foram cinco empates e quatro derrotas na Premier League. Com a ausência de Doucoure, expulso na última rodada, Naouirou Ahamada, Will Hughes e James McArthur brigam por uma vaga no meio-campo.

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City registra 36 vitórias, contra 17 do Crystal Palace, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Citizens venceram por 4 a 2.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Ake; Bernardo, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Hughes, Lokonga, Eze; Ayew, Zaha, Olise.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Crystal Palace

Doucoure cumprirá suspensão após ser expulso na derrota para o Aston Villa, enquanto Sam Johnstone e Nathan Ferguson estão lesionados.

Quando é?