Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (13), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste sábado (13), no Mané Garrincha, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Líder isolado na Segundona, o Cruzeiro, com 52 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva.

Para o confronto em casa e com o apoio de sua torcida, o técnico Pezzolano terá à disposição Cipriano e Gasolina, que tiveram os nomes registrados no BID da CBF.

Do outro lado, a Chapecoense, sem vencer há cinco rodadas (quatro empates e uma derrota), chega pressionada na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, soma 25 pontos, dois a mais que o CSA, equipe que abre p Z-4.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma nove vitórias, contra seis da Chapecoense, além de cinco empates. No primeiro turno da Série B 2022, a Raposa venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado, Neto Moura, Chay e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Daniel Jr e Luvannor.

Possível escalação do CHAPECOENSE: Saulo; Ronei, Léo, Victor Ramos e Kevin; Matheus Bianqui, Darlan, Felipe Ferreira, Claudinho e Alisson; Jonathan.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Léo Pais, Rafa Silva, João Paulo, Willian Oliveira e Jajá: departamento médico.

Chapecoense:

Marcelo Santos: lesionado.

Quando é?

JOGO Cruzeiro x Chapecoense DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Mané Garrincha - Brasília, DF HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: (GO)

Quarto árbitro: (MG)

VAR: (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Tombense Série B 6 de agosto de 2022 Londrina 1 x 2 Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Cruzeiro Série B 21 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Cruzeiro x Náutico Série B 26 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Chapecoense Série B 31 de julho de 2022 Chapecoense 2 x 2 Novorizontino Série B 10 de agosto de 2022

Próximas partidas