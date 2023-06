Cruzeiro x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (21), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira (21), a partir das 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há seis jogos na temporada, com três empates e três derrotas, o Cruzeiro volta a campo buscando reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, a equipe ocupa a nona posição na tabela, com 14 pontos conquistados e um aproveitamento de 46%

Do outro lado, o Fortaleza encontra-se na 11ª posição, com 14 pontos. O Leão do Pici vem de derrota por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida na Copa Sul-Americana e um revés por 2 a 0 frente ao Botafogo no Brasileirão. No campeonato nacional, a equipe acumula três vitórias, cinco empates e duas derrotas.

Na sequência, o Fortaleza terá pela frente o Atlético-MG no próximo sábado, dia 24, na Arena Castelão, enquanto o Cruzeiro receberá o São Paulo no Estádio Independência. Em 13 jogos disputados entre as equipes, a Raposa soma sete vitórias, contra duas do time cearense, além de quatro empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Wallisson, Matheus Jussa e Mateus Vital; Wesley, Henrique Dourado e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez e Titi; Yago Pikachu, Hércules, Caio Alexandre, Pochettino e Lucas Crispim; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Cruzeiro

Como pertence ao Fortaleza, Matheus Jussa é desfalque.

Fortaleza

Marcos Felipe, Raul Gustavo, Já Biel, Jacaré, Matheus Bahia e Yago Felipe estão no departamento médico.

Quando é?