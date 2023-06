Cruzeiro conversa com o Palmeiras por empréstimo de Rafael Navarro

Esta é a segunda vez na temporada que os mineiros procuram os paulistas pela contratação do atacante de 23 anos

O Cruzeiro tem interesse na contratação do centroavante Rafael Navarro, que pertence ao Palmeiras. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Nosso Palestra e confirmada pela reportagem. As conversas são para um acordo por empréstimo, como soube a GOAL.

Esta é a segunda vez que os mineiros tentam uma investida pelo jogador nesta temporada. No primeiro contato, feito na janela de transferências do início do ano, os paulistas se recusaram a liberá-lo. Agora, diante da pouca utilização do atacante, os cruzeirenses creem que podem ter sucesso em uma negociação.

Embora tenha participado de 17 partidas do Palmeiras em 2023, Rafael Navarro esteve em campo por 426 minutos. No período, ele marcou quatro gols, mas não deu assistências. O atleta não tem recebido tantas chances sob o comando de Abel Ferreira na Academia de Futebol.

O Palmeiras ainda não deu uma resposta sobre a nova investida do Cruzeiro em Rafael Navarro, mas há esperança na Toca da Raposa II que ele seja liberado por empréstimo. Um eventual acordo seria até o fim de 2023. As partes ainda não discutem minutas de um possível vínculo trabalhista.

O Cruzeiro está à procura de um atacante no mercado da bola para se tornar sombra de Gilberto e Henrique Dourado. O clube fez consulta por Rafael Papagaio, que tem uma proposta de quatro temporadas do Grêmio nesta janela de transferências, além da conversa pelo jogador do Palmeiras.

Rafael Navarro, de 23 anos, tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2026. Ele foi contratado pelo clube de forma gratuita no início de 2022, depois de ter o vínculo encerrado com o Botafogo.