Grêmio faz proposta por Rafael Papagaio; Cruzeiro tem interesse no atacante

Oferta é para contar com o centroavante de 24 anos por quatro temporadas; ele deixa o FC Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, no início de julho

O Grêmio fez uma proposta para assinar com o centroavante Rafael Papagaio por quatro temporadas, como soube a GOAL. O Cruzeiro também tem interesse no jogador de 24 anos, mas ainda não formalizou uma oferta.

A proposta gremista por Rafael Papagaio tem duração de quatro temporadas. O desejo é que o atleta chegue ao Tricolor gaúcho e fique à disposição do técnico Renato Portaluppi imediatamente. A janela de transferências do Brasil se inicia na próxima segunda-feira (3).

O atacante, revelado pelas divisões de base do Palmeiras, tem contrato na Academia de Futebol até dezembro deste ano. No entanto, não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira. Emprestado ao FC Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, ele deixa o time em 30 de junho.

Seria necessária uma negociação com o Palmeiras para a liberação imediata do jogador, mas os paulistas não devem travar a saída. Ele poderá assinar pré-contrato a partir do próximo mês.

Diante da situação física de Luis Suárez, que tem sofrido com dores constantes do joelho, o Grêmio está à procura de um atleta para a função no mercado da bola e avalia o jogador de forma positiva. O veterano uruguaio tem multa rescisória de € 70 milhões para o exterior. O Cruzeiro, por outro lado, busca uma sombra para a dupla de centroavantes que tem encontrado dificuldade em 2023 — Henrique Dourado e Gilberto ainda não engrenaram na Toca da Raposa II.

Na última temporada dos Emirados Árabes Unidos, Rafael Papagaio disputou 20 partidas, somando 1.544 minutos em campo. No período, ele marcou sete gols e deu duas assistências. No futebol brasileiro, o centroavante defendeu as cores de Palmeiras, Atlético-MG, Goiás, Cuiabá e Ituano.