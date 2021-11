Cruzeiro x Brusque: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Cruzeiro enfrenta o Brusque nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Brusque DATA Terça-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Ronei Cândido (MG)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Vai no Mineirão? Então se liga nos protocolos para a partida desta terça-feira!



▶ https://t.co/RIahrnqyRL



📸 André Araujo pic.twitter.com/yEha7R8E8v — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 8, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Londrina por 1 a 0, o Cruzeiro se prepara para encarar o Brusque, no Mineirão, que poderá ter, no máximo 35 mil torcedores, apesar do estádio comportar 62 mil torcedores.

Alvo de críticas por parte dos torcedores, o clube explicou que mesmo propondo “pagar” a administração do estádio para contar com a capacidade máxima, um acordo em as partes definiu que só 35 mil pessoas poderiam estar no estádio para a partida.

Nação Azul, esclarecimento importante sobre o próximo jogo:



A capacidade máxima será de 35 mil pessoas. Sim, será insuficiente para o amor manifestado aqui nesses dias (e sempre). Lamentamos demais por isso!



📸 Gustavo Aleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/FrByGTYgjn — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 7, 2021

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo trata como dúvida o atacante Bruno José, que sofreu uma pancada no tornozelo na última rodada. Caso não esteja apto, Vitor Leque deve seguir ao lado de Wellington Nem e Thiago.

Do outro lado, o Brusque, com 38 pontos, segue na luta contra o rebaixamento para a Série C.

Atualmente, está empatado com o Londrina, equipe que abre o Z-4.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio, Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto (Jean), Lucas Ventura, Adriano, Giovanni, Wellington Nem, Bruno José (Vitor Leque) e Thiago.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar e Fillipe Soutto; Jhon Cley, Maurício Garcez e Tony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova Série B 1 de novembro de 2021 Londrina 0 x 1 Cruzeiro Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Cruzeiro Série B 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Cruzeiro Série B 20 de novembro de 2021 A definir

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 4 x 3 Náutico Série B 2 de novembro de 2021 Confiança 3 x 2 Brusque Série B 6 de novembro de 2021

Próximas partidas