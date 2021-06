"Cristiano Ronaldo é um grande campeão, mas pode ser irritante", diz técnico da Hungria

O atacante da Juventus foi acusado pelo técnico da Hungria de levar as comemorações longe demais e irritar os adversários

O técnico da seleção húngara, Marco Rossi disse que Cristiano Ronaldo é um grande campeão, mas aproveitou para alfinetar o jogador dizendo que o craque mundial foi longe demais na comemoração de um dos gols contra a Hungria.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro tem muita prática quando se trata de marcar gols, se tornando o maior artilheiro de todos os tempos com 783 gols marcados. O jogador também é uma máquina nas redes, e não para de acumular seguidores no Instagram.

Na Euro, Cristiano marcou dois gols na vitória de 3 a 0 sobre a Hungria. O técnico da Hungria, Rossi ficou desapontado ao ver o jogador de 36 anos comemorar um pênalti como se tivesse acabado de garantir o segundo título consecutivo da Eurocopa para seu país.

Rossi disse ao jornal Gazzetta dello Sport sobre um homem que marcou 109 gols internacionais e mais 674 em clubes: "Ronaldo é um grande campeão, mas as vezes pode ser irritante."

"Depois do pênalti conosco, ele comemorou como se tivesse marcado na final. As pessoas percebem essas coisas."

A estrela da Juventus, Ronaldo, agora está empatado com o ícone iraniano Ali Daei no topo dos maiores artilheiros do futebol de seleções e pode adicionar outro recorde na sua coleção cada vez maior quando Portugal enfrentar a Bélgica nas oitavas de final da Euro 2020 no próximo domingo (27).

A Hungria não avançou para as oitavas de final por pouco, após tomar o gol de empate da Alemanha no fim do jogo no chamado "Grupo da Morte".

A seleção húngara perdeu para Portugal no primeiro jogo, mas depois empatou com França e Alemanha. Com empates notáveis e seguiu na frente até os últimos seis minutos do jogo contra a equipe de Joachim Low.

Rossi acrescentou sobre os esforços de sua equipe para conter jogadores como Ronaldo, Kylian Mbappe e Kai Havertz: "Dormi no máximo 15 minutos na noite passada e é estranho. Nunca teria pensado que um empate com a Alemanha me deixaria com esse sentimento."

"Eu sei que estávamos bem, mas sinto muito."

O italiano, que dirige a Hungria desde 2018, acrescentou planos futuros depois de ver o seu perfil disparar: "Não estou nem aí para a vingança e não estou interessado em voltar à Itália.

"Estou feliz se deixei uma boa impressão no futebol húngaro."