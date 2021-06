Oitavas da Euro 2020: classificados, jogos, datas e mais informações

As primeiras seleções classificadas já foram definidas; saiba tudo sobre a primeira fase de mata-mata da Eurocopa 2020

A Eurocopa 2020 começou com tudo e, já na segunda rodada, algumas seleções já garantiram vaga nas oiatvas de final. Para estas, o caminho agora é de mata-mata, mas para tantas outras, segue viva a chance de classificação. Todas têm o mesmo objetivo: conquistar a taça do torneio da Uefa.

As primeiras classificadas foram Itália, Bélgica e Holanda, três seleções que têm mostrado um futebol muito bom na Euro e que ainda não conheceram um resultado que não a vitória. Ainda na segunda rodada, outras seleções têm chances de já se assegurarem nas oitavas de final, sem precisar levar o peso para a última rodada da fase de grupos.

De cada um dos seis grupos, as duas melhores seleção se classificam às oitavas. Junto com elas, as quatro melhores terceiras colocadas também ganham uma vaga na primeira fase o mata-mata da Euro.

Veja tudo sobre as oitvas de final da Euro 2020!

Os classificados para as oitavas de final da Eurocopa 2020

Em cada um dos grupos, pelo menos duas seleções se classificam às oitavas de final - as duas melhores colocadas após a disputa das três rodadas. Além disso, os quatro mlehores terceiros colocados também garantem vaga na primeira fase do mata-mata da Euro.

Essas são as seleção que já garantiram vagas nas oitavas de final:

Itália (Grupo A)

Bélgica (Grupo B)

Holanda (Grupo C)

Como funciona o chaveamento das oitavas de final da Eurocopa 2020

Na Eurocopa, os confrontos de mata-mata não são definidos por sorteios feitos com os times já classificados, mas sim por meio de um chavemaneto que leva em consideração a colocação e o grupo das seleções. Desta forma, uma vez que os classificados estejam classificados, eles já podem imaginar um possível caminho até a grande final do torneio da Uefa.

O chaveamento é o seguinte:

Oitavas de final:

O1: Vencedor Grupo B x 3º colcoado A/D/E/F (jogo em Sevilla, 27 de junho) *

* o terceiro colocado que vai para confronto será definido de acordo com quais grupos tiveram classificados. O esquema para isso é o seguinte:

Grupos A, B, C e D com terceiro classificado: 1B x 3A, 1C x 3D, 1E x 3B, 1F x 3C

Grupos A, B, C e E com terceiro classificado: 1B x 3A, 1C x 3E, 1E x 3B, 1F x 3C

Grupos A, B, C e F com terceiro classificado: 1B x 3A, 1C x 3A, 1E x 3B, 1F x 3C

Grupos A, B, D e E com terceiro classificado: 1B x 3A, 1C x 3E, 1E x 3A, 1F x 3B

Grupos A, B, D e F com terceiro classificado:; 1B x 3D, 1C x 3F, 1E x 3A, 1F x 3B

Grupos A, B, E e F com terceiro classificado: 1B x 3E, 1C x 3F, 1E x 3B, 1F x 3A

Grupos A, C, D e E com terceiro classificado: 1B x 3E, 1C x 3D, 1E x 3C, 1F x 3A

Grupos A, C D e F com terceiro classificado: 1B x 3F, 1C x 3D, 1E x 3C, 1F x 3A

Grupos A, C E e F com terceiro classificado: 1B x 3E, 1C x 3F, 1E x 3C, 1F x 3A

Grupos A, D, E e F com terceiro classificado: 1B x 3E, 1C x 3F, 1E x 3D, 1F x 3A

Grupos B, C, D e E com terceiro classificado: 1B x 3E, 1C x 3D, 1E x 3B, 1F x 3C

Grupos B, C, D e F com terceiro classificado: 1B x 3F, 1C x 3D, 1E x 3C, 1F x 3B

Grupos B, C, E e F com terceiro classificado: 1B x 3F, 1C x 3E, 1E x 3C, 1F x 3B

Grupos B, D, E e F com terceiro classificado: 1B x 3F, 1C x 3E, 1E x 3D, 1F x 3B

Grupos C, D, E e F com terceiro classificado: 1B x 3F, 1C x 3E, 1E x 3D, 1F x 3C

Quartas de final:

Q1: vencedor O1 x vencedor O2 (jogo em Munique, 2 de julho)

vencedor O1 x vencedor O2 (jogo em Munique, 2 de julho) Q2: vencedor O3 x vencedor O4 (jogo em São Petesburgo, 2 de julho)

vencedor O3 x vencedor O4 (jogo em São Petesburgo, 2 de julho) Q3: vencedor O5 x vencedor O6 (jogo em Roma, 3 de julho)

vencedor O5 x vencedor O6 (jogo em Roma, 3 de julho) Q4: vencedor O7 x vencedor O8 (jogo em Baku, 3 de julho)

Semifinais:

S1: vencedor Q1 x vencedor Q2 (jogo em Londres, 6 de julho)

vencedor Q1 x vencedor Q2 (jogo em Londres, 6 de julho) S2: vencedor Q3 x vencedor Q4 (jogo em Londres, 7 de julho)

Final:

vencedor S1 x vencedor S2 (jogo em Londres, 11 de julho)

Quando serão disputadas as partidas?

Os oitos jogos das oitavas de final da Euro 2020 acontecem entre o sábado, 26 de junho, e a terça-feira, 29 de junho. Serão dois jogos por dias, nos horários das 13h (de Brasília) e 16h (de Brasília). Todos os confrontos são defindos em partida única e, em caso de empate, serão disputados mais dois tempos de 15 minutos como prorrogação, se oempate persistir, a disputa vai para os pênaltis.

Jogo 1 - 26 de junho, às 13h (de Brasília)

Jogo 2 - 26 de junho, às 16h (de Brasília)

Jogo 3 - 27 de junho, às 13h (de Brasília)

Jogo 4 - 27 de junho, às 16h (de Brasília)

Jogo 5 - 28 de junho, às 13h (de Brasília)

Jogo 6 - 28 de junho, às 16h (de Brasília)

Jogo 7 - 29 de junho, às 13h (de Brasília)

Jogo 8 - 29 de junho, às 16h (de Brasília)

Como cada uma das seleções se classificou?

Grupo A

A Itália garantiu a classificação na segunda rodada, depois de ter vencido os dois jogos que disputou, contra Turquia e Suíça, ambas por 3 a 0.

Grupo B

A Bélgica venceu os seus dois primeiros compromisso e, assim, garantiu vaga antecipada nas oiatavs de final. No primeiro jogo bateu a Rússia por 3 a 0, e no segundo venceu a Dinamarca por 2 a 1, de virada.

Grupo C

Vencedora dos dois primeiros jogos que disputam, a seleção holandesa conseguiu vaga antecipada nas oitavas. No primeiro jogo ganhou da Ucrânia por 3 a 2 e no segundo da Áustria por 2 a 0.