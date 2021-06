Cristiano Ronaldo: só o Instagram tem mais seguidores que ele... no Instagram

O craque português tem a segunda página mais curtida em na rede social

Cristiano Ronaldo bateu mais dois recordes na estreia de Portugal pela Euro 2020. Na vitória por 3 a 0 contra a Hungria, o craque se tornou o primeiro jogador a atuar em cinco edições de Eurocopas e, com seus dois gols, assumiu a artilharia histórica do torneio. Nesta sexta-feira (18), mesmo sem entrar em campo, ele bateu outro recorde, desta vez no Instagram.

A página oficial do craque português atingiu os 300 milhões de seguidores. O jogador já era disparado a pessoa mais seguida na rede social e, em fevereiro, atingiu a marca de 500 milhões de seguidores na soma de suas contas em outras duas plataformas, o Facebook e o Twitter.

Curiosamente, mesmo com o número assombroso de seguidores, Cristiano Ronaldo não tem a conta mais seguida. O recorde pertence ao próprio Instagram. A página oficial da empresa conta com mais de 397 milhões de seguidores.

Quinta rede social mais usada no mundo, o Instagram possui cerca de 1 bilhão de contas. Ou seja, é como se, em média, a cada 10 perfis criados na plataforma, três seguissem o artilheiro português.

Entre humanos, quem mais se aproxima de Cristiano Ronaldo em número de seguidores no Instagram é o ator Dwayne "The Rock" Johnson, com 246 milhões.

Comparando com Lionel Messi, que é menos ativo na rede social, a distância do português é enorme. O argentino é o segundo atleta mais seguido no mundo, mas conta com "apenas" 219 milhões de seguidores, 81 milhões a menos do que o atacante da Juventus.

Enquanto atinge marcas absurdas no Instagram, Cristiano Ronaldo se prepara para um grande confronto pela Euro. Neste sábado (19), a seleção portuguesa enfrenta a Alemanha, na Allianz Arena, em Munique, às 13h (de Brasília). Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances do jogo em tempo real. No horário do jogo, a Goal promoverá uma "live react" na Twitch.