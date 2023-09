Criciúma x Mirassol: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Mirassol duelam na tarde deste sábado (16), às 15h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de empate no jogo passado, o Criciúma permaneceu na sexta posição, com 45 pontos. O Tigre, em casa, quer voltar a vencer para continuar perto do G-4.

Do outro lado, o Mirassol encerrou um jejum de seis partidas sem vencer ao ganhar na rodada anterior. A equipe do interior paulista é a 11ª colocada, com 40 pontos.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Cristovam (Claudinho), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Romulo, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Eder e Fabinho. Técnico: Claudio Tencati.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Zé Roberto e Negueba. Técnico: Mozart.

Desfalques

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?