Criciúma x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (13), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Criciúma e Guarani se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, a partir das 20h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com quatro vitórias e um empate, o Criciúma pode assumir a liderança provisória da Série B em caso de vitória. No momento, a equipe soma 33 pontos, contra 34 do líder Vila Nova, que só entra em campo no sábado (15) contra o Londrina.

Do outro lado, o Guarani, na oitavo posição, com 25 pontos, busca conquistar sua primeira vitória na Série B fora de casa após sete jogos. Até aqui, foram três empates e quatro derrotas. Para o confronto, o técnico Umberto Louzer terá os retornos de Régis e Derek que cumpriram suspensão na vitória sobre o Londrina por 2 a 1.

Em 24 confrontos entre as equipes, o Guarani venceu 11 vezes, enquanto o Criciúma saiu vitorioso em seis ocasiões, havendo ainda sete empates. No mais recente encontro válido pela Série B de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Miqueias, Léo Costa e Arilson; Fabinho, Felipe Vizeu e Fellipe Mateus. Técnico: Cláudio Tencati.

Guarani: Pegorari; Yan Henrique, Wálber, Lucão e Mayk; Matheus Barbosa, Isaque, Matheus Bueno, Bruno José e Bruninho; Derek. Técnico: Umberto Louzer.

Desfalques

Criciúma

Gustavo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?