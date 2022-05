CRB x Sampaio Corrêa: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta segunda-feira (9) para CRB x Sampaio Corrêa, pelo encerramento da sexta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília), no Rei Pelé.

Os donos da casa entram em campo pressionados em busca da primeira vitória na Segundona. Na lanterna, com apenas um ponto conquistado, o CRB vem de três derrotas consecutivas.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com cinco pontos, busca se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Rei Pelé, o CRB pode ter a estreia de Uilliam Correia, já regularizado, enquanto Gilvan, Claudinei e Maicon, recuperados de lesão, são opções para o técnico Marcelo Cabo.

"A gente tem que ter uma postura para que o time possa sair na frente do placar e sustentar esse placar durante a partida. Essa é uma questão importante", afirmou o treinador.

Já o Sampaio Corrêa não poderá contar com Mateusinho, suspenso. Assim, Thiago Ennes entrará na lateral direira.

O técnico Léo Condé também promoverá o retorno de Nilson Júnior poupado no empate com o Operário-PR. Pedro Carrerete vai para o banco.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Marthã, Yago e Uillian Correia (Vico); Richard, Fabinho (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Thiago Ennes, Pedro Carrerete (Joécio), Nilson Júnior e João Victor; André Luiz, Lucas Araújo e Rafael Vila; Pimentinha, Eron e Ygor Catatau.

DESFALQUES

CRB:

Diego Ivo e Wallace: lesionados

SAMPAIO CORRÊA:

Mateusinho: suspenso

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre CRB e Sampaio Corrêa será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta segunda-feira (9), no Rei Pelé.