CRB x Ceará ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela quarta rodada do Nordestão; veja como acompanhar na TV e na internet

O CRB recebe o Ceará na noite desta sexta-feira (17), no estádio Rei Pelé, às 19h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do canal Nosso Futebol, na TV fechada, do Star+ e do Onefootball, no streaming.

Vindo de dois empates, o CRB está na quarta posição do grupo A, com 5 pontos. O Alvirrubro terá as ausências de Saimon e Anderson Leite, por lesão. Entretanto, o técnico Louzer irá manter a base da equipe.

Já o Ceará vem de vitória no meio da semana sobre o Sport Recife e subiu para o terceiro lugar do grupo B, com 6 pontos (duas vitórias e uma derrota). O Alvinegro não tem baixar confirmadas.

Prováveis escalações

Escalação do provável do CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Rafael Longuine; Renato, Mike e Anselmo Ramon.

Escalação do provável do Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Luvannor.

Desfalques

CRB

Saimon e Anderson Leite estão no departamento médico.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?