Nosso Futebol: preço e como assistir o canal que transmite Copa do Nordeste e outros campeonatos

Canal transmitirá quatro Campeonatos Estaduais e a Copa do Nordeste no pay-per-view

Os Campeonato Estaduais de Alagoas, Goiás, Ceará e Pernambucano ganharam o Nosso Futebol, plataforma de pay-per-view, como nova opção para transmissão dos jogos dos torneio, além do Campeonato Brasileiro da Série C, em parceria com o DAZN, e da Copa do Nordeste.

Lançada no dia 7 de janeiro, a plataforma conseguiu o direito de diversas competições para essa temporada de estreia. O Nosso Futebol é um canal independente e, rapidamente, fechou uma parceria com as operadores de TV por assinatura da Claro, Sky e DirecTV, na internet.

Em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, a plataforma fechou uma parceira com o DAZN, detentor dos direitos de transmissão, para exibir para seus assinantes dez jogos por rodada da competição. A parceria está prevista para durar até 2025.

Além disso, outra novidade no canal é os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, adquirida diretamente com a CBF e a Liga do. A plataforma exibirá todas as 72 partidas do campeonato que reúne as principais equipes da região.

Campeonatos de futebol transmitidos pelo Nosso Futebol

Série C

Copa do Nordeste

Campeonato Goiano

Campeonato Pernambucano

Campeonato Alagoano

Campeonato Cearense

Como e onde assinar o Nosso Futebol?

CBF/Divulgação

O pay-per-view do Nosso Futebol pode ser assinado no site e através do aplicativo da Claro TV e da Sky por R$ 19,90 mensais. Além disso, é possível assinar o canal através do DirecTV GO, na internet. Para assinar, o torcedor pode adquirir o canal do Nosso Futebol avulso ou adicionar ao seu próprio pacote da operada.