Coutinho do Aston Villa é aquele que Tite e o Brasil querem na Copa do Mundo

Foi quase um ano para que Coutinho conseguisse marcar seus últimos três gols pelo Barcelona: o primeiro destes em novembro de 2020, e o último dois dias antes no mesmo mês, mas em 2021. Jogando no Aston Villa, foram apenas sete jogos para marcar três vezes e dar três assistências.

🧑‍🏫 Coutinho no



🇪🇸 Barcelona, 21/22: 16 jogos, 2 gols ⚽

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa, 21/22: 7 jogos, 3 gols ⚽, 3 assists ↗



Essa fase, portanto, vira expectativa para os brasileiros, que torcerão incansavelmente pelo hexacampeonato na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, tendo um jogador com imensa habilidade em ótimo momento, e para o técnico Tite, que, sempre que possível, convoca o meia para os jogos da seleção brasileira.

Na estreia pelo Villa, marcou um gol contra o Manchester United e caiu como uma luva nas graças dos torcedores. Em cima do Leeds, no dia 9 de fevereiro, anotou um tento e deu duas assistências, duelo que acabou empatado em 3 a 3.

Neste sábado, no duelo contra o Southampton, foi substituido aos 35 minutos do segundo tempo, mas muito aplaudido pelos torcedores e somando mais um gol e uma assistência para alegria dos Villans. Em sua melhor temporada, em 2016 quando jogava pelo Liverpool, Coutinho marcou quatro tentos e deu quatro passes para gol.

Isso significa que, no mesmo número de jogos, tem apenas um gol e uma assistência a menos hoje, pelo Aston Villa, do que pela sua melhor temporada na carreira, há seis anos, pelo Liverpool. A boa fase de Coutinho pode estar voltando, e criar expectativa no craque brasileiro deixa de ser um receio, tornando-se uma esperança pela volta do ótimo futebol do meia.