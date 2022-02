Quatro participações em gols em três jogos: Coutinho tem início fulminante no Aston Villa

A água da Premier League é diferente? Sim para Philippe Coutinho. O meia-atacante do Aston Villa e da seleção brasileira, após várias temporadas sem conseguir render o esperado, vem tendo começo espetacular de volta à Inglaterra e mostrando que ainda pode jogar no mais alto nível.

Contratado por empréstimo pelo time de Birmingham junto ao Barcelona, chegou sem empolgar, mas com a confiança de seu ex-companheiro de Liverpool, Steven Gerrard. E o brasileiro vai recuperando a forma que o consagrou nos Reds.

Em três jogos vestindo a camisa do Aston Villa, já são quatro participações em gols para Coutinho. Contra o Leeds, nesta última quarta-feira (9), então, marcou o gol de empate do Villa e ainda deu duas assistências para Jacob Ramsey marcar o segundo e o terceiro dos donos da casa.

Por mais que as três participações em gol não tenham trazido a vitória para o time de Birmingham, já que Leeds foi atrás e conseguiu o empate, significaram um protagonismo raro para o brasileiro nessas últimas temporadas... e que remete diretamente aos tempos de Liverpool.

Convocado por Tite na última lista da seleção brasileira, está na briga por uma vaga no grupo que irá ao Qatar disputar a Copa do Mundo, no final do ano. Assim, tem praticamente mais um ano inteiro para seguir mostrando que pode jogar em alto nível.

O vínculo com o Aston Villa, porém, só vai até o final da temporada europeia. Em junho, o atleta terá que se reapresentar no Barcelona. Isso é claro, se o Villa não exercer a cláusula que permite a compra automática do passe do jogador.

Com 29 anos, muitos já tinham apontado Philippe Coutinho como um atleta decadente, especialmente pela falta de brilho no Barça. Talvez seja a Premier League, talvez seja um novo sistema... mas o jogador ainda aparenta ter lenha para queimar. E bota lenha nisso.