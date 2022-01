Como foi a estreia de Philippe Coutinho pelo Aston Villa

Após complicada passagem pelo Barcelona, Philippe Coutinho entrou aos 68 minutos de jogo, com o Aston Villa sendo derrotado por 2 a 0. Mas isso não foi um problema para o brasileiro, que ajudou e muito seu novo clube em sua estreia.

Com grande passagem pela Premier League, Coutinho voltou ao torneio como saiu: jogando belo futebol. O Villa perdia por dois gols de diferença, como citado anteriormente, quando o brasileiro entrou no duelo. Poucos minutos depois, o jogador deu, praticamente, uma assistência para o primeiro tento dos donos da casa. Além disso, marcou seu gol em sua estreia pelo clube inglês, empatando o jogo para o elenco de Gerrard.

O empate deixa o Aston Villa em 13º colocado, um resultado não muito interessante para os donos da casa. Para Coutinho, um jogo importantíssimo em sua carreira, marcando a volta do brasileiro ao Campeonato Inglês, tentando recuperar boa visão em convocação para seleção brasileira.

Pelo Liverpool, Coutinho nunca tinha feito nenhum gol ou assistência em sete duelos disputados contra o United. No Aston Villa, precisou de apenas 14 minutos para dar o empate aos donos da casa.

No caso do United, mais um jogo complicado que dificulta ainda mais na volta de uma boa fase do clube de Old Trafford, marcando a sétima posição de um elenco criticado pela mídia e por sua torcida, mesmo com grandes jogadores no elenco.