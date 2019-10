Cotado no Barcelona, Gallardo está dedicado ao River, diz agente

Empresário de técnico veiculado no Barça respondeu a Goal sobre as especulações

Com pouco mais de duas semanas até o jogo de volta do “superclásico” que irá definir o classificado para a final da , neste próximo dia 22, o treinador do Marcelo Gallardo teve seu nome cotado para o cargo de técnico do Barcelona, já que Ernesto Valverde está sendo muito criticado tanto pela mídia quanto pela torcida catalã.

Mas, segundo o agente do treinador, em resposta dada exclusivamente a Goal, sem chance para o argentino ir treinar o Barça, pelo menos neste momento: "Ele tem um contrato com o River e está completamente dedicado ao clube. Nenhuma situação será decidida neste momento. No final do ano, isso vai ser analisado e resolvido.”

Gallardo coleciona títulos e mais títulos no comando dos Millonarios. Com duas Copas Libertadores, podendo ganhar mais uma neste ano, uma , duas Copas Argentinas e três Recopas Sul-Americanas, o treinador do River coleciona um currículo invejável, e já é considerado o maior técnico do clube na história. Assim, não é nenhuma surpresa que equipes europeias já tentem vir buscar Gallardo na América do Sul, visto o sucesso de argentinos na Europa como Diego Simeone e Mauricio Pochettino.

Não seria a primeira vez que o viria buscar seu próximo treinador no continente sul-americano. Em 2013, após deterioração na condição de Tito Vilanova, então técnico do Barça, os catalães foram ao Newell’s Old Boys buscar Tata Martino, que vinha de um título da Liga pelos Rojinegros. Naquele momento, essa opção não deu muito certo e Martino deu adeus ao Barcelona em menos de um ano.

O próximo compromisso do River Plate de Gallardo será pela , neste próximo dia 11, às 20h30 (de Brasília), diante do Almagro ou do de Córdoba, nas quartas-de-final da competição.