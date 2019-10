Nem Griezmann sabe por que não ocupa função de Messi no Barcelona

Valverde não explica por que não utiliza o francês na posição de Messi, enquanto que o atacante afirma que isso “é uma boa pergunta”

Por que Antoine Griezmann não joga na posição de Leo Messi, sendo que o argentino está fora do time por lesão? É a pergunta de um milhão de dólares. Ele jogaram juntos apenas alguns minutos mas nem a ausência do argentino fez o novo contratado atuar no lado direito do ataque catalão.

Canhoto como é, suas maiores qualidades são suas capacidades de fazer tabelas e decidir dentro da área. Mas Valverde prefere colocá-lo na direita, dando a vaga de Messi para Carles Pérez.

O próprio Valverde já deu declarações dizendo que prefere Griezmann para frente, mais perto da área, mas não deu explicações sobre sua decisão de colocar o francês para abrir o jogo pelo lado. O treinador parece não ter gostado de ser questionado sobre isso, pois falou brevemente e não deu nenhuma explicação.

Porém, minutos antes da pergunta feita a Valverde, Griezmann foi questionado sobre a mesma coisa e afirmou que era “uma boa pergunta” porque ele nunca foi um ponta que se destacou por sua velocidade e capacidade de fazer grandes jogadas pelo lado do campo. Nesse contexto, parece que nem o próprio francês entende por que está jogando assim no Barça.

Na coletiva de imprensa antes do jogo contra a Inter de Milão, pela Champions League, Griezmann admitiu que acabou de chegar e está no para ajudar os companheiros. Ele até brincou sobre a falta de brilhantismo em suas respostas à imprensa, admitindo que são chatas, mas que ele vive exatamente assim.

“Temos um treinador e tenho que me encaixar”, disse. Mas o treinador dá sinais de que nem pensou em colocar Griezmann em uma posição que o permita finalizar com a perna esquerda, sua perna boa.

Valverde se limitou a falar o óbvio, que “pelas estatísticas ele joga mais centralizado ou pela esquerda do que pela direita, onde joga Carles”. E ele surpreendeu quando disse que “não parece má ideia” colocá-lo pela direita, já que ele se assemelha mais a Messi do que qualquer outro jogador no planeta, guardadas as devidas proporções. Então para que contrataram Griezmann se lhe pedem funções que ele não está habituado a desempenhar?