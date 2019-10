Luis Suárez salva o Barcelona, Valverde... e a si próprio na Liga dos Campeões

Contra a Inter de Milão, o uruguaio igualou, em um só jogo, o número de gols que anotou nas últimas duas edições da Champions

O fazia uma péssima partida contra a , dentro do Camp Nou, pela segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Sofreu o primeiro gol logo no início, com o jovem Lautaro Martínez aproveitando falha da zaga para entrar na área e bater cruzado, no canto esquerdo, e teve sorte de não descer para os vestiários perdendo por 2 a 0 – na verdade, teve Ter Stegen, que fez uma defesaça para impedir outro tento de Lautaro.

Tanto o resultado quanto a própria exibição do time deixavam evidentes as fragilidades no trabalho feito pelo técnico Ernesto Valverde: a sua defesa seguiu com desempenho irregular e a estratégia mais óbvia era depender exclusivamente do talento de Lionel Messi, que voltava de lesão. Mas, no início do segundo tempo, o comandante barcelonista fez uma mudança que ajudaria na reação de sua equipe: sacou Busquets e colocou Arturo Vidal no meio. O chileno teve participação direta nos gols que sacramentaram a vitória de virada, por 2 a 1. Messi também decidiu com assistência que só não foi mais bela que a sua jogada. Mas nada disso teria adiantado se Luis Suárez não tivesse estufado as redes.

O uruguaio enfim voltou a aparecer com destaque na competição europeia. Se desde 2015 não faz gols em jogos fora de casa no torneio, dentro do Camp Nou o histórico recente era vergonhoso para um atacante tão bom. Em suas últimas duas temporadas na , o camisa 9 somou apenas dois tentos em um total de 20 partidas. Nesta quarta-feira (02), Suárez igualou a marca em 84 minutos: no início do segundo tempo, aproveitou passe de Vidal pelo alto e, na entrada da área, finalizou de primeira. Belíssimo gol para empatar. Na reta final, foi Messi quem deu o passe – depois de receber bola de Vidal. Suárez mais uma vez foi cirúrgico.

Os seus gols salvaram o Barcelona, que havia empatado na primeira rodada com o , mas também salvaram Ernesto Valverde, cujo trabalho segue a sofrer críticas justificáveis. Hoje, o resultado veio. E, por fim, Suárez salvou a si próprio. Afinal de contas, desde 2015 que jogos de Champions League passaram a ser sinônimos de atuações apagadas de sua parte. Quando Messi conseguia tirar um coelho da cartola, em meio a jogos ruins, o camisa 9 não estava lá para fazer valer o argumento final, que é a vitória. Hoje Suárez conseguiu, mas o prosseguimento de atuações como a de hoje serão mais importantes para manter vivo o sonho de título europeu aos catalães.

“Como atacante, você sempre tenta ajudar o time com gols ou assistências. A minha característica é trabalhar e nunca abaixar a guarda”, disse na saída do gramado. A diferença é que, contra a de Milão, o seu golpe no rival voltou a encaixar.