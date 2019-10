Com River em alta, Gallardo é colocado como opção para substituir Valverde no Barcelona

Treinador argentino vem se destacando há alguns anos pelo River Plate e aceitaria dirigir um clube do tamanho do Barcelona

É fato que o não vive seu melhor momento. O time de Ernesto Valverde até conquistou cinco vitórias nos últimos oito jogos, mas a forma e as performances da equipe não convencem grande parte dos torcedores do Barça. Por isso, já são começados a apontar possíveis substitutos para o time catalão, e o nome que surgiu com força, de acordo com a TNT Sports, é o de Marcelo 'Muñeco' Gallardo, atual treinador do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Valverde conta com o apoio dos principais líderes do elenco barcelonista, mas sofre certa rejeição de vários torcedores. Em caso de uma demissão do espanhol, Gallardo seria a primeira opção da diretoria blaugrana. Gallardo está no meio da disputa da semifinal da Libertadores, venceu a primeira partida contra o Boca Juniors e se prepara para o jogo de volta, por isso, dificilmente o treinador pensaria em aceitar qualquer tipo de proposta nesse momento.

Mais artigos abaixo

O jornal Mundo Deportivo, porém, afirmou que o Barcelona negou qualquer tipo de contato prévio feito com Gallardo. A informação da TNT Sports é que os diretores do Barça já teriam feito contato com o argentino, informação negada segundo as fontes do Mundo Deportivo.

O contrato de Gallardo no River Plate vai até 2021, enquanto o de Valverde no Barça expira em 2020. Não existe a intenção da equipe bluagrana renovar com o treinador, que está no cargo desde julho de 2017.

Por enquanto, tudo segue como estava: Gallardo no River Plate e Valverde no Barcelona, resta saber até quando continuará assim.