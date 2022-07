Coritiba x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (3), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Fortaleza se enfrentam neste domingo (3), no Couto Pereira, a partir das 18h (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, além da plataforma de streaming, Premiere FC.

Há seis jogos sem vencer no campeonato, o Coritiba quer voltar a mostrar a sua força em casa para somar pontos e se manter fora da zona de rebaixamento. O Coxa é o 16º colocado, com 15 pontos somados.

A equipe mandante segue em poder contar com Andrey, lesionado, enquanto Igor Paixão e Guilherme Biro estão suspensos. Por outro lado, Warley e Martínez retornam após cumprir suspensão.

Do outro lado, o Fortaleza vive um dilema: é o lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos, precisa vencer para não ficar cada vez mais em situação delicada, porém, está vivo também na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores.

Desta forma, o técnico Vojvoda não deve poupar forças e mandar a campo o que tiver de melhor à disposição. Os desfalques do Tricolor são Ceballos e Depietri, com covid-19, além de Tinga e Robson, lesionados.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Coritiba venceu 5 vezes, o Fortaleza outras 4, além de 3 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do CORITIBA: Rafael Willian, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farias, Galarza, Thonny Anderson, Neilton, Alef Manga e Léo Gamalho.

Possível escalação do FORTALEZA: Marcelo Boeck; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Zé Welison, Lucas Lima, Crispim; Moisés e Romero.

Desfalques da partida

Coritiba:

Andrey: lesionado.

Igor Paixão e Guilherme Biro: suspensos.

Fortaleza:

Tinga e Robson: lesionados.

Ceballos e Depietri: covid-19.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Coritiba é favorito contra o Fortaleza nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,44 na vitória do Coxa, $ 3,17 no empate e $ 2,97 caso o Tricolor vença.

Mais artigos abaixo

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,51 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 1,47 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual equipe balançará as redes primeiro, pagando-se $ 1,77 em caso de gol do Coritiba, e $ 2,26 em caso de gol do Fortaleza.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Coritiba x Fortaleza DATA Domingo, 3 de julho de 2022 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Camilo e Celso Silva (MG)

Quarto árbitro: Lucas Torezin (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 0 Coritiba Brasileirão 24 de junho de 2022 Coritiba 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 19 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Juventude Brasileirão 10 de julho de 2022 11h (de Brasília) Flamengo x Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Estudiantes Copa Libertadores 30 de junho de 2022 Atlético-MG 3 x 2 Fortaleza Brasileirão 25 de junho de 2022

Próximas partidas