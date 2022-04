Coritiba x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

O Coritiba recebe o Fluminense neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Fluminense DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse e Inez back (SP)

Quarto árbitro: Lucas Torezin (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Couto Pereira.

MAIS INFORMAÇÕES

Com uma vitória, um empate e uma derrota até o momento, o Coritiba é o 10º colocado do Brasileirão, com 4 pontos.

O Coxa quer aproveitar o fator casa para voltar a pontuar na competição.

Do outro lado, o Fluminense, perto de Fernando Diniz após a saída de Abel Braga, junta os cacos para "recomeçar" na temporada.

O Tricolor tem campanha semelhante a do rival, ocupando o 13º lugar.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 2 x 2 Atlético-MG Brasileirão 23 de abril de 2022 Coritiba 1 x 0 Santos Copa do Brasil 20 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Coritiba Brasileirão 9 de maio de 2022 20h (de Brasília) Santos x Coritiba Copa do Brasil 12 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Union de Santa Fe Copa Sul-Americana 26 de abril de 2022 Fluminense 0 x 1 Internacional Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas