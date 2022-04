Fluminense avança por Fernando Diniz após recusa de Cuca

O Fluminense está perto de acertar o retorno de Fernando Diniz. O clube carioca trabalha para oficializar uma proposta ainda nesta sexta-feira (29) ao comandante. O Tricolor chegou a tentar a contratação de Cuca, que segundo soube a GOAL, recusou.

Fernando Diniz, conforme trouxe a GOAL, surgiu rapidamente como um dos favoritos ao cargo após a saída de Abel Braga. O técnico, que passou pelo Fluminense em 2019, foi um pedido de boa parte do elenco e de funcionários do departamento de futebol.

O treinador e o clube já conversam sobre a possibilidade de negócio, mas a proposta para o seu retorno ainda não foi formalizada, o que deve acontecer até esta noite.

Fernando Diniz deu sinal verde para a volta às Laranjeiras no primeiro contato feito pelos cariocas, ainda nessa quinta-feira (28). O técnico aprova um novo trabalho no time do Rio de Janeiro.

Cuca foi o primeiro procurado pelo departamento de futebol do Fluminense. O técnico, contudo, ainda não deseja voltar a trabalhar. O seu sonho é assumir a seleção brasileira ao fim da Copa do Mundo 2022, no Qatar. O técnico sonha em substituir Tite no cargo.

Getty Images

A informação sobre a proposta recusada por Cuca foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL. O comandante se recusa a assumir o time carioca neste momento. Ele trabalhou nas Laranjeiras em duas passagens entre 2008 e 2010.