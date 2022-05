Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece neste domingo (29), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Coritiba e Botafogo se enfrentam neste domingo (29), no Couto Pereira, a partir das 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Botafogo DATA Domingo, 29 de maio de 2022 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima - PR

VAR: Emerson de Almeida - MG

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (29), no Couto Pereira.

MAIS INFORMAÇÕES

Vindo de derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada, o Coritiba busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, o Coxa soma 10 pontos, com três vitórias, um empate e três derrotas. Aproveitamento de 47%.

Do outro lado, o Botafogo, embalado com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos, busca entrar no G-4. O Alvinegro registra 12 pontos (três vitórias, três empates e uma derrota).

Em 51 jogos disputados entre as equipes, o Bota soma 21 vitórias, contra 16 do Coxa, além de 14 empates. O último revés do Alvinegro foi em outubro de 2014. De lá para cá, foram quatro triunfos e quatro empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 0 América-MG Brasileirão 15 de maio de 2022 Atlético-GO 2 x 0 Coritiba Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Coritiba Brasileirão 4 de junho de 2022 19h (de Brasília) Ceará x Coritiba Brasileirão 9 de junho de 2022 20h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 15 de maio de 2022 América-MG 1 x 1 Botafogo Brasileirão 22 de maio de 2022

Próximas partidas