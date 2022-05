Coritiba x Botafogo: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

Jogo da oitava rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 16h (de Brasília); confira o serviço da partida deste domingo (29)

O Coritiba recebe o Botafogo na tarde deste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada, o Coxa busca a recuperação. Atualmente, 10 pontos, com três vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Alvinegro, com 12 pontos, chega embalado com cinco vitórias e três empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Couto Pereira, o Coritiba entra em campo sem contar com o técnico Gustavo Morínigo, suspenso. O Toro Acuña comandará a equipe.

Além do treinador, Alef Manga, Henrique e Luciano Castán, suspensos, também estão fora, assim como Andrey, Egídio e Warley, no departamento médico.

Do outro lado, o Botafogo desembarcou em Curitiba com quatro desfalques: Joel Carli, Vinícius Lopes, Diego Loureiro e Gustavo Sauer.

Por outro lado, o técnico Luís Castro terá o retorno de Chay, recuperado de um resfriado.

Possível escalação do Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva (Thallison Gabriel) e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Léo Gamalho e Fabrício Daniel.

Possível escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê (Patrick de Paula) e Chay; Diego Gonçalves (Lucas Fernandes),Victor Sá e Erison.

DESFALQUES

CORITIBA:

Gustavo Morínigo, Alef Manga, Henrique e Luciano Castán: suspensos

BOTAFOGO:

Joel Carli, Vinícius Lopes, Diego Loureiro: não informado

Gustavo Sauer: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro - SC

Quarto árbitro: Leonardo Ferreira Lima - PR

VAR: Emerson de Almeida - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Coritiba e Botafogo será transmitido ao vivo pela Globo (para RJ, PI, ES, Belo Horizonte-MG, Juiz de Fora-MG e Curitiba), na TV aberta, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (29).