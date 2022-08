Coritiba x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba recebe o Atlético-MG neste domingo (14), no Couto Pereira, a partir das 11h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há dois jogos, o Coritiba é o 15º colocado do campeonato, com 22 pontos. O Coxa conta com o retorno de Egídio, que cumpriu suspensão na última partida, mas negociou Igor Paixão com o futebol holandês, enquanto Alef Manga também está fora após receber o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, os quatro reforços anunciados: Juan Diáz, John Chancellor, Bochilia e Matheus Cadorini, tiverem seus nomes publicados no BID e estão à disposição do técnico Morínigo.

Já o Atlético-MG vive o seu pior momento na temporada: eliminado da Copa do Brasil, da Copa Libertadores e há quatro rodadas sem vencer.

Na sétima posição da tabela, com 32 pontos, o Galo agora tenta uma reação no Brasileirão, tentando alcançar o líder, Palmeiras (45). Otávio, machucado, é o único desfalque.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG venceu 11 vezes, o Coritiba sete, além de dois empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 2 x 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Coritiba: Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Castán, Biro; Willian Farias, Bruno Gomes, Trindade, Pérez; Leó Gamalho e Jose Hugo.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Allan, Jair e Zaracho; Ademir, Keno e Hulk.

Desfalques da partida

Atlético-MG:

Otávio: lesionado.

Coritiba:

Igor Paixão: lesionado.

Alef Manga: suspenso.

Quando é?

JOGO Coritiba x Atlético-MG DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Couto Pereira, Curitiba - PR HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan Costa (CE)

Quarto árbitro: Murilo Klein (PR)

VAR: Carlos Braga (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 2 Santos Brasileiro 8 de agosto de 2022 Goiás 1 x 0 Coritiba Brasileiro 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Coritiba Brasileiro 20 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Coritiba x Avaí Brasileiro 27 de agosto de 2022 16h30 (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 (6) x (5) 0 Atlético-MG Copa Libertadores 10 de agosto de 2022 Atlético-MG 2 x 3 Athletico-PR Brasileiro 7 de agosto de 2022

Próximas partidas