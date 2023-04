Coritiba x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Coritiba recebe o São Paulo na noite deste sábado (29), no Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta (somente para o Estado de São Paulo), e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de eliminação na Copa do Brasil, o Coritiba chega pressionado para o duelo. O elenco do Coxa foi recebido com protestos por sua torcida, além de ter sido cobrado pela diretoria do clube. O Alviverde é o 19º colocado do campeonato, ainda sem pontuar.

Do outro lado, o São Paulo conquistou a classificação na Copa e chega com moral para o duelo, já que o Tricolor acumula duas vitórias desde a chegada de Dorival Júnior. Igor Vinícius e Calleri continuam sendo as baixas são-paulinas.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Jamerson; Willian Farias, Trindade e Victor Luís; Alef Manga, Rodrigo Pinho e Kaio César.

São Paulo: Rafael; Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Patryck); Pablo Maia, Gabriel Neves (Luan), Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Marcos Paulo e Luciano.

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Igor Vinicius e Calleri estão no departamento médico.

Quando é?