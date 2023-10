Coritiba x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Couto Pereira; veja como acompanhar na TV e na internet

Coritiba e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Cuiabá por 3 a 0, o Coritiba volta a campo pressionado pela vitória. Na zona de rebaixamento, o Coxa está na vice-lanterna do Brasileirão, com 20 pontos.

Do outro lado, o Palmeiras, com quatro derrotas consecutivas, busca a recuperação para voltar ao G-4. Abel Ferreira, que cumpriu suspensão na derrota para o Atlético-MG, retorna.

Em 54 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 23 vitórias, contra 18 do Coritiba, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcelos: Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael e Gabriel Menino; Jhon Jhon (Artur), Raphael Veiga e Kevin (Luís Guilherme); Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Coritiba

Palmeiras

Abel Ferreira e Richard Ríos, suspensos, e Dudu, machucado, são desfalques.

Quando é?