Corinthians x pressão: início ruim de Brasileiro leva a cobrança em aeroporto

Timão tem um de seus piores início de Campeonato Brasileiro e torcedores cobram jogadores em aeroporto após derrota para o Fluminense

A fase do não é nada boa. Após dez rodadas do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro paulista ocupa a 15ª posição na tabela com apenas 33% de aproveitamento, um dos piores inícios do clube no Brasileirão, desde que a competição é disputada por pontos corridos. E após a última derrota, diante do , torcedores foram ao Aeroporto de Guarulhos cobrar os jogadores e criaram grande confusão.

Após a demissão de Tiago Nunes, que caiu depois de perder para o Palmeiras por 2 a 0, o Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense pela 10ª rodada do Brasileirão sob o comando do treinador interino Dyego Coelho.

Dentro de campo, nenhuma mudança significativa pôde ser vista e a equipe saiu de campo com mais uma derrota, a quarta em apenas nove jogos disputados.

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Ao retornar para após a partida, o elenco Alvinegro foi surpreendido no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No trajeto entre a saída do aeroporto e o ônibus, torcedores exaltados foram para cima dos jogadores cobrar resultados, assim como mais ‘raça e comprometimento’ dentro de campo. Nem os nomes mais experientes como Cássio e Gil escaparam dos protestos.

Os seguranças do Corinthians e os policiais que estavam no local tentaram controlar a situação e entraram em conflito com os torcedores. As imagens foram registradas pela TV Gazeta, que cobria a chegada da delegação Alvinegra em São Paulo.

Depois da partida, Dyego Coelho afirmou diversas e repetidas vezes que o principal objetivo no momento é recuperar a confiança dos jogadores, e não é para menos.

Depois de dez rodadas, esse é um dos piores inícios do Corinthians no Brasileirão desde que a competição é disputada por pontos corridos. É verdade que o tem um jogo a menos, pois não jogou na primeira rodada, contra o , mas nem uma vitória na partida atrasada melhora a situação.

Até o momento, são apenas nove pontos somados, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, com 33% de aproveitamento.

Caso vença o duelo contra o Atlético-GO, o clube chegaria a 12 pontos, o que lhe renderia o pior início na competição desde 2012, quando chegou a 11 pontos após dez rodadas. Se perder ou empatar, esse será o pior início de Brasileirão desde 2006, quando também somou nove pontos após as dez primeiras partidas.

A título de comparação, em 2007, ano em que o Alvinegro foi rebaixado, a equipe somou 16 pontos nos dez primeiros jogos, sete a mais do que o time tem hoje.

É claro que a competição ainda está no início e o Corinthians pode se recuperar, mas a pressão será grande. O próximo compromisso da equipe será na próxima quarta-feira (16), diante do Bahia, na Neo Química Arena. Uma vitória é fundamental para que o Timão possa iniciar uma retomada.