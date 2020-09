Artilheiro do Fluminense, Nenê tem melhor média da carreira e contesta até a si próprio

Meio-campista do Fluminense marcou os dois gols da vitória do Tricolor sobre o Corinthians e se mostra cada vez mais decisivo

Poucos imaginavam que Nenê chegaria aos 39 anos com um rendimento tão bom quanto vem apresentando em 2020. O camisa 77 do é o artilheiro da equipe treinada por Odair Hellmann e tem sido fundamental na caminhada tricolor no ano. Nesse domingo (13), o veterano marcou os dois gols do Fluminense sobre o , na vitória por 2 a 1 e mais uma vez mostrou seu valor para a equipe das Laranjeiras.

O meio-campista do atingiu a melhor média de gols de toda a sua longeva carreira. Somando todas as competições de 2020, Nenê tem uma média de 0,6 gol por jogo. Levando em consideração a avançada idade e o fato dele não ser um atacante, esses números impressionam, assim como a regularidade para consegui-los.

No primeiro dia de setembro, o atleta, já com 39 anos, renovou seu contrato com o Flu e fica nas Laranjeiras até o fim de 2021, quando terá 40 anos. Se depender do rendimento dele em 2020, Nenê pode continuar sendo vital para a campanha do Fluminense no ano que vem.

Na tarde desse domingo, Nenê foi mais uma vez decisivo. Ele foi eleito o melhor jogador em campo pela TV Globo e falou sobre a necessidade do Fluminense buscar uma recuperação após as últimas semanas serem instáveis para o Tricolor.

"A gente estava em uma dinâmica muito boa. Tivemos dois jogos difíceis, demos uma vacilada em um tempo em cada jogo. Nós precisávamos buscar esses pontos perdidos e recuperar essa dinâmica de vitórias. O time está concentrado, foi guerreiro, competitivo, então o time está de parabéns", falou o meia à Premiere.

Os números do camisa 77 chamam a atenção especialmente pelo de essa ser a melhor média de gols de toda sua carreira. Porém, o próprio Nenê entra em contradição quando fala a respeito da sua função em campo.

Ele claramente se vê como um meia, que tem como principal objetivo dar assistências. Recentemente, após o jogo contra o , Nenê declarou: "minha obrigação é dar assistências. Os gols são um bônus".

Esse bônus a que se refere Nenê, na verdade, têm sido o ponto de desequilíbrio no Flu e é o que tem dado pontos importantes para os comandados de Odair Hellmann.

Atacante ou não, Nenê mostra que o amadurecimento e a experiência de uma longa carreira contribuem para que ele entenda que o mais importante do jogo é o gol. Muitas vezes se aproximando mais da área, o meia mostra que tem uma verdadeira vocação para balançar as redes e seguir sendo o protagonista de um time que busca uma boa campanha em 2020.