Corinthians x Guarani: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Paulista 2022

Corinthians e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Timão precisa vencer para avançar às semifinais.

O Corinthians encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 23 pontos, e com a segunda melhor campanha geral.

Já o Guarani ficou em segundo lugar, com 14 pontos, conquistando quatro vitórias, dois empates e seis derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians não poderá contar com Jô, que se envolveu em polêmica ao faltar na reapresentação do time, e não foi relacionado para o confronto, além de Luan, com desconforto no quadril, e Cantillo defendendo a seleção colombiana.

O último dia de preparação para o início do mata-mata do @Paulistao amanhã! ⚽💪🏿



Vem ver o que rolou no vídeo da Corinthians TV de hoje.



👉🏿 https://t.co/CzKo0VIHGH



📹 Bruno Granja / Corinthians TV #VaiCorinthians pic.twitter.com/NIs6nix4G4 — Corinthians (@Corinthians) March 23, 2022

Por outro lado, o técnico Vítor Pereira terá o retorno de Fágner, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Novorizontino.

Do outro lado, o Guarani terá o retorno do goleiro Kozlinski, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o São Bernardo, mas o técnico Daniel Paulista segue sem contar com o lateral-direito Diogo Mateus, lesionado.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Júnior Moraes), Willian e Róger Guedes.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira; Madison (Rodrigo Andrade), Índio e Giovanni Augusto; Júlio César, Ronald e Lucão do Break.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Jô: afastado

Cantillo: seleção colombiana

Luan: desconforto no quadril

GUARANI:

Diogo Mateus: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques Flores

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabrini Bevilaqua

VAR: José Cláudio Rocha Filho

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Corinthians x Guarani desta quinta-feira (24) será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, do Paulistão Play, na plataforma de streaming, e do canal do Paulistão no YouTube, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.