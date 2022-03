Quartas de final do Paulistão: classificados, datas e mais da edição 2022

O início do mata-mata do Campeonato Paulista já tem datas e horários confirmados! Com a última rodada da fase de grupos prestes a definir quem avança e quais clubes caem, a Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, na manhã deste sábado (19), as datas e os horários das quartas de final do Paulistão.

O único confronto já confirmado é o do Grupo B, entre São Paulo e São Bernardo. Assim, mais três jogos ainda serão definidos neste fim de semana.

QUANDO SERÁ AS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO PAULISTA 2022

As quartas de final serão decididas em jogos únicos. Na próxima segunda-feira (21), às 10h (de Brasília), haverá um Conselho Técnico das quartas de final com todos os clubes classificados para a fase de mata-mata do Paulistão.

Confira datas, horários e transmissões dos confrontos:

São Paulo x São Bernardo

Quando: 22 de março

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Local: Morumbi

Onde assistir? HBO Max

Bragantino x Santos ou Santo André

Quando: 23 de março

Horário: às 19h (de Brasília)

Local: Nabizão

Onde assistir? Premiere e Paulistão Play

Palmeiras x Botafogo ou Ituano ou Mirassol

Quando: 23 de março

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Allianz Parque

Onde assistir? Premiere, Record e Paulistão Play

Corinthians x Guarani ou Inter de Limeira

Quando: 24 de março

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir? Premiere, Youtube e Paulistão Play

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

Classificado com a melhor campanha na primeira fase, o Palmeiras é o líder do Grupo C, com 29 pontos. Em 11 jogos, são nove vitórias e dois empates.

A CAMPANHA DO CORINTHIANS

Líder do Grupo A com 20 pontos, o Timão registra seis vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 60,6%.

A CAMPANHA DO SÃO PAULO

O Tricolor, líder do Grupo B com 20 pontos, soma seis vitórias, dois empates e três derrotas.

A CAMPANHA DO SÃO BERNARDO

Na vice-liderança do Grupo B com 15 pontos, o São Bernardo registra quatro vitórias, três empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 45,5%.

A CAMPANHA DO RB BRAGANTINO

Com 19 pontos no Grupo D, a equipe de Bragança Paulista soma seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Com aproveitamento de 57,6%.

QUAIS SÃO OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS

Sábado (19 de março), às 16h (de Brasília)

Santo André x Inter de Limeira



Ferroviária x Mirassol



Ponte Preta x Ituano



Santos x Água Santa



São Bernardo x Guarani



São Paulo x Botafogo-SP

Domingo (20 de março), às 16h (de Brasília)

Novorizontino x Corinthians

RB Bragantino x Palmeiras