Corinthians x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

A bola rola para Corinthians e Fortaleza neste domingo (1), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x Fortaleza DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Neo Química Arena, São Paulo - SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro de Matos (BA) e Lucas Modesto (DF)

Quarto árbitro: Matheus Candançan (SP)

VAR: Rafael Traci (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, na Neo Química Arena.

Mateus Lotif / FEC

MAIS INFORMAÇÕES

Na terceira posição do campeonato com 6 pontos, o Corinthians vai em busca de mais um triunfo para seguir entre os melhores colocados.

Do outro lado, o Fortaleza é o lanterna do Brasileirão, ainda sem pontuar e, apesar do calendário difícil para os próximos jogos, sabe que precisa vencer para ganhar fôlego.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 0 Boca Jrs Libertadores 26 de abril de 2022 Palmeiras 3 x 0 Corinthians Brasileirão 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportivo Cali x Corinthians Libertadores 4 de maio de 2022 21h (de Brasília) RB Bragantino x Corinthians Brasileirão 8 de maio de 2022 18h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 2 x 1 Alianza Lima Libertadores 27 de abril de 2022 Fortaleza 4 x 0 Caucaia Cearense 24 de abril de 2022

Próximas partidas