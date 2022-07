Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Jogão na área! Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Antes do encontro histórico nas quartas de final da Copa Libertadores, Flamengo e Corinthians duelam pelo Brasileirão. Enquanto o Timão soma 26 pontos e briga pelo G-4, o Rubro-Negro aparece no meio da tabela, com 21.

Após o empate e a classificação nos pênaltis pelas oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors, com 11 desfalques, o Timão pode ter ainda mais duas ausências contra os cariocas: Mantuan e João Victor.

Gustavo Mosquito, recuperado de uma tendinite, Adson, liberado após protocolo de Covid-19, e Willian, com uma proteção no ombro direito lesionado, podem voltar a ficar à disposição do técnico Vítor Pereira.

Do outro lado, o Flamengo, embalado com a goleada aplicada sobre o Tolima no meio da semana, volta as atenções para o campeonato nacional.

Para o confronto fora de casa, o técnico Dorival Júnior terá força máxima, com exceção de Bruno Henrique, operado.

Willian Arão, negociado com o Fernebahçe na sexta-feira (9) treinou normalmente, e pode fazer a sua última partida com a camisa do clube.

Ao longo da história, Corinthians e Flamengo já fizeram 142 partidas, com 59 vitórias do Rubro-Negro, 53 do Timão, além de 30 empates. A última vitória da equipe paulista ocorreu há quatro anos pela Copa do Brasil. Na ocasião, venceu por 2 a 1 com gols de Danilo Avelar e Pedrinho.

De lá para cá, foram nove jogos entre as equipes, com oito vitórias do Fla e um empate.

Prováveis escalações

Possível escalação do Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Giuliano; Lucas Piton, Adson e Róger Guedes.

Possível escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Willian Arão, João Gomes e Victor Hugo; Vitinho, Everton Ribeiro e Gabigol.

Desfalques da partida

Corinthians:

Maycon, Fagner, Mantuan: lesionados.

Renato Augusto: desconforto muscular.

Jr. Moraes: entorse.

Flamengo:

Bruno Henrique: lesionado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Corinthians nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,49 na vitória do Rubro-Negro, $ 3,20 no empate e $ 3,00 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,74 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 2,10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,86, ou ímpar, pagando-se $1,99.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Corinthians x Flamengo DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL Neo Química Arena - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Guilherme Dias Camilo (MG)

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 2 Flamengo Brasileirão 2 de julho de 2022 Flamengo 7 x 1 Tolima Libertadores 7 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-MG Copa do Brasil 13 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Flamengo x Coritiba Brasileirão 16 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 4 x 0 Corinthians Brasileirão 2 de julho de 2022 Boca Juniors 0 (5) x (6) 0 Corinthians Libertadores 6 de julho de 2022

Próximas partidas