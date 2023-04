Corinthians sofre sem Renato Augusto. Tempo sem o meia será de muitas dúvidas

Derrota por 2 a 0 para o Remo, pela Copa do Brasil, mostra o quanto a vida alvinegra é difícil sem o camisa 8

A mais recente lesão sofrida por Renato Augusto, no início da estreia na Libertadores contra o time uruguaio do Liverpool, foi mais uma notícia ruim para o Corinthians em 2023. Sem contar com o seu principal meio-campista, o time treinado por Fernando Lázaro sofre para marcar gols e, como consequência, vê as chances de vencer diminuírem.

A derrota por 2 a 0 para o Remo, que hoje disputa a Série C, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, voltou a deixar isso em grande evidência. Como se a ausência do meio-campista na eliminação contra o Ituano, no Paulistão, não fosse o bastante. Renato Augusto não é apenas o jogador alvinegro que mais cria chances de gols: de seus pés saem as melhores oportunidades ofensivas do Corinthians. Quantidade e qualidade, com regularidade.

Em 2023, o time de Fernando Lázaro fez quatro jogos sem Renato Augusto. A média de gols tendo o camisa 8 em campo é consideravelmente maior. Segundo números da Opta Sports, o Corinthians marca 2 gols em média tendo Renato. Sem o meio-campista, a conta cai para 0,3.

Apesar dos problemas físicos conhecidos, que volta e meia o afligem, o Corinthians não tem quem consiga substituir Renato à altura. Paulinho, outro ídolo de outros tempos, aparece como opção – como foi contra o Remo – mas, além de ter características diferentes, ainda é uma sombra de sua forma passada. Se a bola chega com menos qualidade ao ataque, Yuri Alberto ou Roger Guedes se vêm obrigados a se desdobrarem na tentativa de estufar as redes. Simplificando o raciocínio: fica bem mais difícil.

Renato Augusto pode voltar aos gramados em cerca de dois meses, depois de ter passado por cirurgia no joelho. Até lá, fica a incógnita para saber como será a história do Corinthians nesta temporada 2023: a média de atuações levanta o sinal amarelo, como ficou claro contra Ituano ou Remo. Resta ao corintiano torcer para uma noite como a da vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai, na Libertadores, onde mesmo já sem Renato o Alvinegro conseguiu impor seu jogo e vencer.