Do que o Corinthians precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Veja os resultados contra o Remo que dão a vaga ao Timão na próxima fase

Estreando na Copa do Brasil 2023, o Corinthians se complicou e foi derrotado pelo Remo por 2 a 0 no jogo de ida da terceira fase, jogando fora de casa. Agora, o time de Fernando Lázaro precisará de uma boa vitória jogando na NeoQuímica Arena no dia 26 de abril para ter chances de se classificar à próxima fase da competição.

Com o fim do gol marcado fora de casa como critério de desempate, o Timão precisa vencer por dois gols de diferença para forçar uma disputa por pênaltis, ou por um saldo maior para ficar com a vaga nas oitavas no tempo normal. Ou seja: qualquer vitória simples do Alvinegro em casa não será suficiente para evitar a eliminação.

Tricampeão da Copa do Brasil, o Timão é o atual vice-campeão da competição após ter sido superado pelo Flamengo na decisão de 2022.