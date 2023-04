Qual foi a lesão de Renato Augusto, sofrida no Corinthians x Liverpool pela Libertadores?

Jogador mais uma vez sentiu dores no joelho direito e passará por exames de imagens detalhados

O torcedor do Corinthians vibrou com a vitória sobre o Liverpool-URU na estreia da Libertadores, mas ficou preocupado com a nova lesão de Renato Augusto. O meia deixou o gramado chorando com apenas 14 minutos do primeiro tempo, após sentir dores no joelho direito.

No lance, Renato Augusto se machucou quando pisou no gramado enquanto corria para uma disputa, mas sem sofrer contato. No mesmo momento, o jogador caiu e se desesperou. No entanto, após o fim do jogo, o meia deu entrevista e, após ser avaliado no vestiário, afirmou que "não foi nada muito grave".

"Fico triste, me preparei bem, me recuperei bem. Agora é ter paciência. Menos mal que não foi nada muito grave, pelo menos ligamento a gente viu que não foi. Isso já tira um peso. Agora é esperar os exames para saber realmente o que aconteceu", explicou.

"Fizemos os testes clínicos para saber mais ou menos. Quando é o cruzado, normalmente no teste clínico dá para saber. Agora é esperar a imagem para saber realmente o que vai ser feito para poder voltar bem", completou.

O Corinthians retorna ao Brasil nesta sexta-feira e Renato Augusto realizará exames de imagens mais detalhados para saber por quanto tempo ficará longe dos gramados.

Vale lembrar que em março o jogador sofreu um estiramento no ligamento colateral medial também do joelho direito e acabou ficando de fora das quartas de final do Paulistão.