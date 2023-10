Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico Alvinegro será disputado neste domingo (29), na Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Na briga contra o rebaixamento, Corinthians e Santos se enfrentam na noite deste domingo (29), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a vitória contra o Cuiabá por 1 a 0, o Corinthians volta a campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva após uma sequência de três empates.

Sem desfalques, o técnico Mano Menezes pode manter a mesma base da última rodada. Gustavo Mosquito, recuperado de lesão muscular, pode voltar a ser relacionado.

Mais artigos abaixo

""É um jogo diferente, um clássico. A grandeza das equipes, o histórico, tradição... Isso não permite o Santos jogar para se defender e essa nunca foi uma característica do Santos, o DNA do clube é justamente o contrário. E você pode ser ofensivo com linha de três, como ele (Marcelo Fernandes) fez nos últimos jogos. Você projeta os alas, pode ser tão perigoso como em qualquer outra formação. Então não acredito que o Santos vá ao nosso estádio para se defender. Eles vão jogar do mesmo jeito de sempre e acredito em um grande jogo entre as equipes", disse Mano Menezes.

Do outro lado, o Santos, primeira equipe fora do Z-4, com 33 pontos, vem de vitória sobre o Coritiba por 2 a 1 e segue na briga direta contra o rebaixamento.

Em 348 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 137 vitórias, contra 111 do Santos, além de 101 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Timão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Fausto Vera e Maycon; Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Santos: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sandry, Felipe Jonatan, Alfredo Morelos, Alison e Alex Nascimento estão lesionados, enquanto Bruno Mezenga e Luan Dias seguem com dores musculares.

Quando é?